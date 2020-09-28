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| 편집 : 2020년 9월 29일 오후 07시 40분
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'가평 공동형 장사시설' 건립에 구리시도 동참
|참여 지자체 가평, 남양주, 구리, 포천 등 4곳으로 늘어
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구리시와 가평군이 28일 가평군청 회의실에서‘가평 공동형 장사시설(화장장)건립사업’을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다.
이 날 협약은 지난 5월 가평군을 비롯한 남양주, 포천시 등 3개 시·군이 공동형 화장장 건립 업무협약을 체결한 후 구리시가 참여 의사를 표명한 데 따라 이를 3개 시·군이 동의하여 이루어졌다.
인 kf 체결된 주요 협약 내용은 가평 공동형 장사시설 건립 추진 주체, 준공 후 각 시군 주민의 시설 이용 협조, 국도비 사업비 확보 협력, 사업 규모 및 절차와 사업비 분담금의 별도 합의 등이다.
구리시는 2018년 기준으로 화장률이 88.6%에 이르는 등 화장장 수요가 해마다 증가하는 추세이다. 이에 반해 화장시설이 갖춰지지 않아 다른 시·군이 설립한 화장장을 많은 비용을 들여 이용하는 등 시민들의 불편 사항이 이어져 대책 마련이 시급했다.
실제로 시에서는 구리시민이 다른 시·군의 화장장을 이용할 경우 이용료의 30%, 차상위계층에게는 50%를 지원해 주고 있다.
이 같은 현실에서 가평 공동형 장사시설 건립 4개 시·군 공동 참여로 화장장 건립 사업비 부담 경감은 물론 시민의 장사 비용 절감에도 크게 기여할 것으로 기대된다.
아울러 봉안시설 및 자연 장지 화장장 연계 이용도 가능해질 전망이다.
안승남 구리시장은“해마다 증가하고 있는 화장장 수요와 타 시·군의 화장장을 이용하고 있는 구리 시민들이 비용 차별 등의 불편함을 해소할 수 있도록 가평군, 남양주시, 포천군과 함께 가평 공동형 장사시설(화장장) 건립 사업에 참여하게 되어 구리시민의 오랜 숙원 해결이 한발 다가왔고 장사 복지에도 큰 기여를 할 것”이라고 말했다.
한편, 2026년 완공 예정인 가평 공동형 장사시설(화장장)은 화장로 7기 내외로 설치될 예정이며 봉안시설, 자연 장자, 편의시설도 함께 들어선다.
사업비는 토지매입비를 제외하고 약 510억원으로 현재 건립부지 선정을 위한 공개모집 및 후보지 선정 등을 위한 사전절차를 진행하고 있다.
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|전체기사의견(4)
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|traktorRat
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|Tommyvat
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|2020-09-30 05:39:36
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|AlbertVeide
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|2020-09-30 05:00:43
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|[b]Elen Elen[/b]
И снова Юрий Петрович исполнит чью- то заветную мечту я бы тоже не отказалась , хотя эстетических проблем отдельно не имею , неужто что величина , но думаю , сколько у кого- то затрапезничать более весомые аргументы , поэтому желаю девочкам удачи и скорейшего исполнения мечты уверена , Эльдар Мельников превратит её в реальность
[b]Ksenija[/b]
Несомненно, вопрос проблеме рознь. Перенести уже четыре операции потом " удачной" маммопластики - это одно, а некрасиво иначе плохие швы - это другое.
И даже коль выше опыт абсолютно позитивный, историй о часть, который "это не следствие дешевый, это вы косая-кривая", ультра много.
А чтобы их было меньше, зависит уже через нас. Делимся своим опытом и наполняем форум полезной информацией.
[b]Eva[/b]
[b]@Софочка36[/b], начинать,это уже полный п....ц,товарищи!
[b]Ftatyana[/b]
Спасибо следовать ответ. А о Динишуке слышали отзывы возможно?
[b]Аннабелль[/b]
Знаток советовать не буду, сказу одно, ПОСТОЯННО имплантаты ранехонько или прот нужно менять.
Сиречь трансформируется грудь через перед беременности и затем можете посмотреть в моей теме.
[b]Катюша[/b]
Подскажите достоинство операции и сколько у вас следовать все вышло, причинность
[b]Ksenija[/b]
Несомненно, задача проблеме рознь. Перенести уже четыре операции потом " удачной" маммопластики - это одно, а некрасиво либо плохие швы - это другое.
И даже если выше попытка абсолютно позитивный, историй о том, что "это не следствие незавидный, это вы косая-кривая", чересчур много.
А чтобы их было меньше, зависит уже от нас. Делимся своим опытом и наполняем форум полезной информацией.
[b]Катерина[/b]
Начинать, в теории, если бы не эта Невинный, о враче знали желание порядочно человек. А информация дорогого стоит.
[b]mamamanana[/b]
Ахахаха Вот это вы придумали))))
[b]Iulia[/b]
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[b]Kloki[/b]
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[b]Logvinova[/b]
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[b]Eva[/b]
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[b]Kleopatraja[/b]
Могли бы потрудиться и прочитать эту тему с самого налача и исполнять личный вывод.
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|Jamesvom
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|2020-09-30 00:46:52
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|전체기사의견(4)
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