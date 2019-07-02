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Жилищное предприятие ДезКонтроль обеспечивает профилактические дезуслуги по выведению насекомых в Санкт-Петербурге и окрестной местности. Исполнители санэпидемслужбы проводят обработку синантропных вшей, травлю тараканов, избавление от кротов. Дезинсекторы официальной санэпидемслужбы обладают хорошими знаниями производства дезинфекционной обработки для физических лиц и компаний разносторонней специальности. Для травки кровососов используется паровое электрооборудование и действенные концентраты, изготавливаемые прогрессивными фабриками по выпуску синтетических инсектицидов Индонезии и Чехословакии Cheminova, Лаборатория Медилис, ТПК Техноэкспорт, Meghmani Organics, Алина Нова Проф. Против комаров употребляются инсектициды Акарифен, Альфацин, Тетрацин, Лямбда, Сихлор и другие известные и безвредные для домочадцев и домовой растительности дезсредства. Дезинфекция прочих членистоногих проводится средствами Карбофос, Нексид, Аверфос, Юракс, Биорин, Бриз проверенными и малоопасными средствами для санобработки заселяемых территорий. Служба ДезКонтроль это опытный производитель дератизационных услуг, санстанция обладает незаменимыми ресурсами и необходимым опытом для дезинсекции ответственных объектов с гарантированным качеством. Санитарная служба ДезКонтроль выполняет другие услуги: дезинфекцию муравьёв, корчевание крапивы, выведение разнообразных вредителей. Дезинфекционное обслуживание ДезКонтроль практикуют разнопрофильные компании продовольственные предприятия, гостиничные здания, коммунальные хозяйства: пансионаты, больницы, кафе, сельхозинституты, гипермаркеты, офисы. Вызвать дезинсектора удалить клещей в столовой можно в каждое местность Питера и Ленобласти. Служащие дезинфекционной станции ДезКонтроль истребляют клещей на территориях: Московский район, округ Морской, метро Чернышевская, посёлок Усть-Ижора, город Пушкин. На удаление комаров вручается долгосрочная гарантия.



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