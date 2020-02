남양주시가 설날을 맞아 실시한 ‘남양주 지역화폐 Thank You Pay-N 충전금액 10% 인센티브 지급 이벤트’가 목표 충전금액 30억 달성에 의한 예산소진으로 2월 7일자로 조기 종료했다.



남양주지역화폐는 올해 들어 40일 만에 총 판매액 44억원을 달성했으며, 시민들이 구매하는 일반발행액이 41억6천만원, 정책발행액이 2억4천만원을 차지한다.



지난해는 10% 인센티브 지급기간 월평균 일반발행 충전금액이 15억 정도였으나, 올해 1월에는 22억, 2월 들어 하루 평균 2억 5천만원 규모로 가파른 상승세를 보이고 있다.



이는 골목경제 활성화를 위해 발행된 남양주지역화폐(Thank You Pay-N)가 지역 내 착한 소비를 이끌며 시민들의 일상에 빠르게 안착해 지역경제 활성화에 기여하고 있다는 것을 증명하는 셈이다.



남양주시는 지역화폐 사용자의 혜택을 강화하기 위해 소상공인 상점에서 제공하는 ‘지역화폐 이용자 특별할인’ 가맹점을 모집하고, 선불 충전형 교통카드 기능이 추가된 지역화폐카드를 사용자가 선택적으로 신청할 수 있는 기능을 탑재해(캐시비 별도 충전, 발급비용 2,000원) 편의성을 높였으며, 3월에는 청소년용 지역화폐 카드를 신규 발행하여 청소년 지역화폐 사용자를 확대시킬 계획이다. 유형식 남양주시 기업지원과장은 "시민들의 지역화폐에 대한 성원으로 지역화폐 10% 인센티브 이벤트를 조기종료하게 되었다”며, “신종 코로나바이러스 감염증 확산으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 도움이 되는 지역화폐가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 전했다.