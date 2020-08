홈 > 뉴스 > 정치·경제 > 지역경제 폭우와 대풍 이겨낸 남양주 먹골배 '첫 수확' 수출 시작 남양주시 배 70톤 대만으로 수출...11월 주품종 신고배 수확 예정 2020년 08월 28일 (금) 14:57:28 이희숙 기자 3mosam5@hanmail.net ▲ 남양주시의 올해 첫 수확 먹골배가 대만 수출을 위한 관계자들의 선과작업을 거치고 있다. 남양주시는 “오는 29일 2020년 첫 수확한 배 70톤을 대만에 수출한다”고 밝혔다.



올해는 봄에 발생했던 저온피해와 역대 최장기간 장마, 태풍 등으로 배를 재배하기에 어려운 환경이었지만, 농가들이 구슬땀을 흘리며 노력한 덕에 품질 좋은 배를 수출할 수 있게 됐다.



남양주 배는 뛰어난 식감과 높은 당도로 해외에서 인정받고 있으며, 매년 동남아국가에 300톤 이상이 수출되고 있다.



금번 수출 품종은 조생종 배인 원황이며, 오는 11월에는 주품종인 신고배가 수출될 계획이다.



또한, 남양주 배 수출량은 2018년 304톤, 2019년 369톤으로 증가하는 추세로, 앞으로 수출 물량이 지속적으로 확대될 것으로 전망된다.



남양주시에서는 남양주 배 명품화 및 수출 경쟁력 제고를 위한 수출물류비와 생산지원금 등을 지원하며 남양주 배 수출에 힘을 더하고 있다.



남양주시 관계자는 "남양주 배가 고부가가치를 가진 명품 배가 될 수 있도록 프리미엄 브랜드를 개발하고 차별화된 마케팅 등을 지원하여, 배 농가들의 수익 창출을 위하여 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

전체기사의견 (5)

2020-08-28 23:24:18 tor hydra go to this site [url=https://hydra2020zerkala.com]hydra[/url] 전체기사의견 (5) 이희숙 기자의 다른기사 보기 ⓒ 남양주투데이(http://www.nyjtoday.com) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의