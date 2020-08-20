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В настоящее время стало очень популярным курить кальяны. Это ему объяснение. Во-первых, кальян помогает снимать стресс. Во-вторых, люди, которые отказались от обычных сигарет или находятся в процессе отказа, используют кальян в качестве замены вредной привычки.

Приобрести кальян, аксессуары, табак для кальяна дешево можно в специализированном магазине. Продавцы консультанты всегда помогут подобрать лучший вариант. Но не все специалисты смогут ответить на главные вопросы курильщика: Какие виды кальяна бывают?, Сколько можно курить по времени?, Почему иногда болит голова от кальяна? и так далее. Всё это будет описано ниже в статье.

Какие бывают кальяны

В определенных барах персонал обычно начинают свой разговор с фразы: Какой табак для кальяна вы бы хотели выбрать?. Но никогда не спрашивают какой кальян человек хотел бы покурить. Многие курильщики считают, что самое важное в таком процессе только лишь табак. Сами же кальяны обычно различают только по цвету и остальным внешним признакам. Курение могут испортить и другие факторы.



https://h-magic.su/кальян



К таким можно отнести:

Бренд кальяна;

Материал изготовления;

Способ забивки;

Размер колбы.



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