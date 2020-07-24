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| ÆíÁý : 2020³â 7¿ù 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 02½Ã 57ºÐ
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|¿Â¶óÀÎ ½ÃÀå°³Ã´´Ü ²Ù·Á ÇØ¿Ü ¹ÙÀÌ¾î¿Í ¼öÃâ»ó´ã ÁøÇà
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|³²¾çÁÖ½Ã´Â ÄÚ·Î³ª19·Î ¸·Èù ¼öÃâ±æÀ» ¿±â À§ÇÑ ¿Â¶óÀÎ ½ÃÀå°³Ã´´ÜÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î °³ÃÖÇß´Ù.
´çÃÊ ³²¾çÁÖ½Ã¿¡¼´Â ½Ì°¡Æ÷¸£, º£Æ®³² ÇöÁö ½ÃÀå°³Ã´´ÜÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ¾úÀ¸³ª ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇØ ¹«»êµÉ À§±â¿¡ Ã³ÇÏÀÚ °æ±âµµ°æÁ¦°úÇÐÁøÈï¿ø R&DB¼¾ÅÍ¿¡¼ 7¿ù 22ÀÏ, 24ÀÏ ¾çÀÏ°£ ¿Â¶óÀÎ ½ÃÀå°³Ã´´ÜÀ» ´ëÃ¼ ÃßÁøÇÏ¿© ¼öÃâÆÇ·Î¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ´Â ±â¾÷¿¡ Èñ¸ÁÀ» ºÒ¾î³Ö¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ‘³²¾çÁÖ½Ã ¶¯Å¥ ½Ì°¡Æ÷¸£ º£Æ®³² ¿Â¶óÀÎ ½ÃÀå°³Ã´´Ü’Àº GBC(°æ±âºñÁî´Ï½º¼¾ÅÍ) µîÀ» ÅëÇØ »çÀü¿¡ ¼·¿ÜµÈ ÇØ¿Ü ¹ÙÀÌ¾î¿Í 1:1 ¿Â¶óÀÎ ¼öÃâ »ó´ã ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
¹Ì¹ÌÅ¬, ¸±ÅØ»ê¾÷, Å©¸®½¦ÇÁ, ´ëÈ£³Ã°¢±â, ¿£¿¡ÇÁ¿¡½º µî °ü³» ¿ì¼ö Áß¼Ò±â¾÷ 5°³»ç°¡ Âü°¡ÇÏ¿© È¿À²ÀûÀÌ°í ¹Ðµµ ÀÖ´Â »ó´ãÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
³²¾çÁÖ½Ã ¶¯Å¥ ¿Â¶óÀÎ ½ÃÀå°³Ã´´ÜÀº Âü°¡±â¾÷µé·ÎºÎÅÍ ¸¸Á·½º·¯¿î È£ÀÀÀ» ¾ò¾úÀ¸¸ç, ¾È¼º½Ã µî Å¸ ÁöÀÚÃ¼¿¡¼ º¥Ä¡¸¶Å·À» ÇÏ´Â µî °ü½ÉÀÇ ´ë»óÀÌ µÇ±âµµ Çß´Ù.
³²¾çÁÖ½Ã ±â¾÷Áö¿ø°ú À¯Çü½Ä °úÀåÀº“ÇâÈÄ ÄÚ·Î³ª19°¡ Á¾½ÄµÈ ÀÌÈÄ¿¡µµ ¿Â¶óÀÎ ½ÃÀå°³Ã´´ÜÀ» ¼±(à») ½ÃÇà ÈÄ 2Â÷ ÇöÁö ½ÃÀå°³Ã´´ÜÀ» ÃßÁøÇÏ¿©, Áß¼Ò±â¾÷ÀÌ ÇØ¿Ü ½ÃÀå°³Ã´ ½Ã ½ÃÇàÂø¿À¸¦ ÁÙÀÌ°í ¼öÃâÀÇ °¡´É¼ºÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÄÚ·Î³ª19¸¦ ÀüÈÀ§º¹ÀÇ °è±â·Î »ï¾Æ ¿Â¶óÀÎ°ú ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ» ÃÑµ¿¿øÇÏ¿© ±â¾÷À» Áö¿øÇÏ°Ú´Ù”°í ÀÇÁö¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ³²¾çÁÖ½Ã´Â ¿ÃÇØ ÃÊºÎÅÍ ¿Â¶óÀÎ ÇØ¿Ü ¸¶ÄÉÆÃ Áö¿ø»ç¾÷(¾Æ¸¶Á¸, ¾Ë¸®¹Ù¹Ù °èÁ¤ ±¸ÀÔºñ Áö¿ø µî)À» ½Å±Ô ÃßÁøÇÏ°í ÄÚ·Î³ª19·Î Ãë¼ÒµÈ ÅÂ±¹ ·Îº¿&ÀÚµ¿È±¹Á¦Àü½ÃÈ¸ Âü°¡ ¿¹»êÀ» ¿Â¶óÀÎ ÇØ¿Ü ¸¶ÄÉÆÃ Áö¿ø»ç¾÷À¸·Î ÆíÀÔÇÏ´Â µî ±â¾÷Áö¿ø¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶Ç, ÇÏ¹Ý±â ¿¹Á¤µÈ º£Æ®³² È£Ä¡¹Î, Áß±¹ ±¤Àú¿ì ±¹Á¦Àü½ÃÈ¸ Âü°¡°¡ ¾î·Á¿ï °æ¿ì ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î º¯°æ ÃßÁøÇÏ°í ¿Â¶óÀÎ ½ÃÀå°³Ã´´Ü ¶ÇÇÑ ¿©·¯ ±¹°¡¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Ãß°¡ ÃßÁøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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|ÀüÃ¼±â»çÀÇ°ß(6)
| * 400ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte/ÃÖ´ë 800byte)
* ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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|krimsRat
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|2020-07-25 06:16:11
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|¬¬¬å¬á¬Ú¬ä¬î ¬ä¬Ö¬ç¬ß¬Ú¬Ü¬å Gaggenau ¬à¬æ¬Ú¬è¬Ú¬Ñ¬Ý¬î¬ß¬í¬Û ¬ã¬Ñ¬Û¬ä
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https://extraint.ru/catalog/gr_categ/akssesuary/hickory_chair/
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|Erasmolaw
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|2020-07-25 06:09:38
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|Carmenclict
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|2020-07-25 05:29:28
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|¬¬¬Ñ¬Þ¬ß¬Ú ¬Ó ¬Þ¬à¬é¬Ö¬Ó¬í¬Ó¬à¬Õ¬ñ¬ë¬Ú¬ç ¬á¬å¬ä¬ñ¬ç ¬á¬â¬Ú¬Ó¬à¬Õ¬ñ¬ä ¬Ü ¬á¬à¬ñ¬Ó¬Ý¬Ö¬ß¬Ú¬ð ¬ã¬Ú¬Þ¬á¬ä¬à¬Þ¬à¬Ó, ¬Ü¬à¬Ô¬Õ¬Ñ ¬à¬ß¬Ú ¬Ù¬Ñ¬ã¬ä¬â¬Ö¬Ó¬Ñ¬ð¬ä ¬Ó ¬Ó¬Ö¬â¬ç¬ß¬Ö¬Þ ¬ã¬Ö¬Ô¬Þ¬Ö¬ß¬ä¬Ö ¬¬¬Ñ¬Þ¬ß¬Ú ¬Þ¬
|¬±¬à¬é¬Ö¬é¬ß¬Ñ¬ñ ¬Ý¬à¬ç¬Ñ¬ß¬Ü¬Ñ ¬¬¬Ñ¬Þ¬ß¬Ú ¬Þ¬à¬é¬Ö¬ä¬à¬é¬ß¬Ú¬Ü¬Ñ¬¬¬Ñ¬Þ¬ß¬Ú ¬Ó ¬Þ¬à¬é¬Ö¬Ó¬í¬Ó¬à¬Õ¬ñ¬ë¬Ú¬ç ¬á¬å¬ä¬ñ¬ç ¬á¬â¬Ú¬Ó¬à¬Õ¬ñ¬ä ¬Ü ¬á¬à¬ñ¬Ó¬Ý¬Ö¬ß¬Ú¬ð ¬ã¬Ú¬Þ¬á¬ä¬à¬Þ¬à¬Ó, ¬Ü¬à¬Ô¬Õ¬Ñ ¬à¬ß¬Ú ¬Ù¬Ñ¬ã¬ä¬â¬Ö¬Ó¬Ñ¬ð¬ä ¬Ó ¬Ü¬Ñ¬Ü¬à¬Þ-¬ß¬Ú¬Ò¬å¬Õ¬î ¬Ó¬Ö¬â¬ç¬ß¬Ö¬Þ ¬ã¬Ö¬Ô¬Þ¬Ö¬ß¬ä¬Ö - ¬®¬à¬é¬Ö¬Ü¬Ñ¬Þ¬Ö¬ß¬ß¬Ñ¬ñ ¬Ò¬à¬Ý¬Ö¬Ù¬ß¬î [url=https://urolog.com.ru/urologiya/mochekamennaya-bolezn/kamni-mochetochnika.html]¬¬¬Ñ¬Þ¬ß¬Ú ¬Ó ¬Þ¬à¬é¬Ö¬Ó¬í¬Ó¬à¬Õ¬ñ¬ë¬Ú¬ç ¬á¬å¬ä¬ñ¬ç ¬á¬â¬Ú¬Ó¬à¬Õ¬ñ¬ä ¬Ü ¬á¬à¬ñ¬Ó¬Ý¬Ö¬ß¬Ú¬ð ¬ã¬Ú¬Þ¬á¬ä¬à¬Þ¬à¬Ó, ¬Ü¬à¬Ô¬Õ¬Ñ ¬à¬ß¬Ú ¬Ù¬Ñ¬ã¬ä¬â¬Ö¬Ó¬Ñ¬ð¬ä ¬Ó ¬Ó¬Ö¬â¬ç¬ß¬Ö¬Þ ¬ã¬Ö¬Ô¬Þ¬Ö¬ß¬ä¬Ö ¬¬¬Ñ¬Þ¬ß¬Ú ¬Þ¬à¬é¬Ö¬ä¬à¬é¬ß¬Ú¬Ü¬Ñ[/url] ¬±¬à¬Ü¬Ñ¬Ù¬Ñ¬ß¬Ú¬ñ ¬Ü ¬ç¬Ú¬â¬å¬â¬Ô¬Ú¬é¬Ö¬ã¬Ü¬à¬Þ¬å ¬Ó¬Þ¬Ö¬ê¬Ñ¬ä¬Ö¬Ý¬î¬ã¬ä¬Ó¬å
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|TimothyMam
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|2020-07-24 17:23:05
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|MiguelCal
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|2020-07-24 17:00:48
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°æ±âµµ ³²¾çÁÖ½Ã ±Ý°îµ¿ 158-66 »ï¹Ìºôµù 6Ãþ / TEL : 031-592-8811 / FAX : 031-591-0065
µî·Ï¹øÈ£ : °æ±â ¾Æ50018 / µî·ÏÀÏÀÚ : 2006³â 9¿ù18ÀÏ / ¹ßÇàÀÎ ¹× ÆíÁýÀÎ : Á¤ÇÑ¼º / Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¤ÇÑ¼º
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