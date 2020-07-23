Здравствуйте, дорогие друзья!



Как правильно организовать работу на стройке с самозанятыми.



Взаимоотношения между заказчиком (юр.лицом ИП) и исполнителем-подрядчиком (самозанятым строителем) на Бирже Самозанятых Строителей строятся на основании гражданско-правовых договоров. Т.е. два хозяйствующих субъекта договорились и один для другого выполняет работу (оказывает услуги).



Основные преимущества работы с Биржей Самозанятых Строителей России:



1. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости Биржи Самозанятых Строителей застрахованы от причинения вреда здоровью самозанятого в результате несчастного случая (смерти, постоянной полной (или частичной) утраты трудоспособности (инвалидности), травмы)!



В случае привлечения самозанятых, вступивших в программу самозанятости Биржи Самозанятых Строителей, заказчик будет полностью уверен в социальной защищенности такого самозанятого, следовательно заказчик застрахован от нападок и претензий со стороны социальных органов и государственных трудовых инспекций.



Заказчик для выполнения работ предпочтет самозанятого имеющего такую страховку, если вообще согласится работать с самозанятым не имеющим такой страховки! Другой альтернативы просто не существует!



2. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости Биржи Самозанятых Строителей имеют страховку своей профессиональной ответственности при выполнении работ, оказании услуг по гражданско-правовым договорам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Нужны ли проблемы, как самому самозанятому так и его заказчику? Естественно нет! Всем хочется спокойно работать и зарабатывать, а не заниматься бумажной возней и создавать друг другу проблемы!



Заказчик для выполнения работ предпочтет самозанятого имеющего такую страховку, если вообще согласится работать с самозанятым не имеющим такой страховки! Другой альтернативы просто не существует!



3. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости Биржи Самозанятых Строителей изучают базовые нормы техники безопасности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим налог на профессиональный доход и письменно подтверждают принимаемую на себя обязанность их соблюдать.



В рамках программы самозанятости, самозанятые изучают базовые нормы техники безопасности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим налог на профессиональный доход и письменно подтверждают принимаемую на себя обязанность их соблюдать.



Заказчик для выполнения работ предпочтет самозанятого изучившего БАЗОВЫЕ НОРМЫ техники безопасности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим Налог на профессиональный доход! Другой альтернативы просто не существует!



4. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости ассоциации получают свидетельство программы самозанятости в которое внесены кроме персональных данных самозанятого еще и сведения о проверке действительности статуса самозанятого, о номерах договоров и полисов страхования по всем видам страхования принятым в программе, информация об изучении самозанятым базовых норм техники безопасности.



Все данные открытые и любой потенциальный заказчик сможет ознакомиться и проверить действительность выданного самозанятому свидетельства программы самозанятости.



Заказчик для выполнения работ предпочтет самозанятого из программы самозанятости ассоциации, нежели дикого самозанятого! Другой альтернативы просто не существует!



И дополнительные преимущество работы с самозанятым строителем!

В случае же заключения договоров на выполнение работ с самозанятым все чисто и прозрачно, заказчик официально заплатил, самозанятый официально принял деньги и выдал чек, ни каких серых и черных схем! Соответственно выбор в пользу самозанятого просто очевиден!



Спасибо за внимание!

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