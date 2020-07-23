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| 편집 : 2020년 7월 23일 오후 07시 13분
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남양주시 간부공무원, 4개월 급여 반납해 전액 기부
|5급 이상 간부 공무원들 총 1억3천6백만원 모아 착한 기부
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남양주시 조광한 시장을 비롯한 5급 이상 간부공무원들이 4개월 간 급여 반납을 통해 모은 1억3천6백만원을 전액 기부해 화제다.
남양주시는 22일 “코로나19 사태 발생으로 어려움을 겪고 있는 시민들의 고통을 분담하기 위해 지난 4월부터 추진한 시 간부공무원들의 급여 반납을 통한 기부가 이번 달로 마무리됐다”고 전했다.
앞서 시는 코로나19 발생 이후 나보다 더 어려움에 처해 있는 이웃들을 돕기 위한‘서로 버팀목 되어주기’범시민 운동을 전개하였으며, 조 시장을 비롯한 5급 이상 간부공무원 119명도 4개월 동안 급여의 5%~30%를 자진 반납하기로 결정하며 착한 기부운동의 포문을 연 바 있다.
특히, 조 시장은 월급 30% 4개월 분(11,181천원)과 본인과 가족에게 지급된 경기도 재난기본소득(400천원), 정부재난지원금(871천원), 시 재난긴급지원금(400천원), 경기동부CEO아카데미 특강 강의료(1,200천원)까지 총 1천4백 여 만원을 전액 기부하며 모범을 보였다.
이 같은 조 시장과 간부공무원들의 모범적 행보에 영향을 받은 6급 이하 직원들도 자발적인 모금을 실시해 십시일반 모은 4천6백만원을 기부하며 화답했다.
한편, 남양주시는 그간 ‘서로 버팀목 되어주기’운동을 통해 모은 기부금을 취약계층 자녀 등의 디지털 정보격차를 줄이기 위한 스마트기기 지원, 이동동선 공개로 피해를 입은 점포 지원 등 코로나19로 도움이 절실하고 꼭 필요한 곳에 투명하게 사용하고 있다.
또, 이번에 간부공무원들이 급여를 반납해 모금한 기부금은 디지털 취약계층 자녀들에게 노트북 175대를 지원할 수 있는 상당의 금액이다.
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|전체기사의견(3)
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|krimsRat
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|2020-07-24 02:36:04
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|Nathansnica
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|MichaelAcego
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|2020-07-23 22:51:35
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|Самозанятый строитель?
|Здравствуйте, дорогие друзья!
Как правильно организовать работу на стройке с самозанятыми.
Взаимоотношения между заказчиком (юр.лицом ИП) и исполнителем-подрядчиком (самозанятым строителем) на Бирже Самозанятых Строителей строятся на основании гражданско-правовых договоров. Т.е. два хозяйствующих субъекта договорились и один для другого выполняет работу (оказывает услуги).
Основные преимущества работы с Биржей Самозанятых Строителей России:
1. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости Биржи Самозанятых Строителей застрахованы от причинения вреда здоровью самозанятого в результате несчастного случая (смерти, постоянной полной (или частичной) утраты трудоспособности (инвалидности), травмы)!
В случае привлечения самозанятых, вступивших в программу самозанятости Биржи Самозанятых Строителей, заказчик будет полностью уверен в социальной защищенности такого самозанятого, следовательно заказчик застрахован от нападок и претензий со стороны социальных органов и государственных трудовых инспекций.
Заказчик для выполнения работ предпочтет самозанятого имеющего такую страховку, если вообще согласится работать с самозанятым не имеющим такой страховки! Другой альтернативы просто не существует!
2. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости Биржи Самозанятых Строителей имеют страховку своей профессиональной ответственности при выполнении работ, оказании услуг по гражданско-правовым договорам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Нужны ли проблемы, как самому самозанятому так и его заказчику? Естественно нет! Всем хочется спокойно работать и зарабатывать, а не заниматься бумажной возней и создавать друг другу проблемы!
Заказчик для выполнения работ предпочтет самозанятого имеющего такую страховку, если вообще согласится работать с самозанятым не имеющим такой страховки! Другой альтернативы просто не существует!
3. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости Биржи Самозанятых Строителей изучают базовые нормы техники безопасности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим налог на профессиональный доход и письменно подтверждают принимаемую на себя обязанность их соблюдать.
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4. Только самозанятые, участвующие в программе самозанятости ассоциации получают свидетельство программы самозанятости в которое внесены кроме персональных данных самозанятого еще и сведения о проверке действительности статуса самозанятого, о номерах договоров и полисов страхования по всем видам страхования принятым в программе, информация об изучении самозанятым базовых норм техники безопасности.
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|전체기사의견(3)
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