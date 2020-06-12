Паркетное покрытие - это один из самых простых и удобных способов напольного покрытия. Если паркет внезапно (или не очень) начал скрипеть и потерял свою эстетическую форму, делать большой ремонт не следует. В 97% случаев паркет можно быстро отремонтировать. После проведения ремонтных работ пол станет как новый.

Услуги по циклевке (реставрации) паркета

- Реставрирование ветхого паркетного пола. Устранение сколов, использование химических ингредиентов для укрепления паркетного пола. Очень часто ремонтировать весь паркет даже и не нужно, рекомендуется вытащить плохие доски, укрепить и поставить новые.

- Ремонт паркетного пола. В эти работы входит: смена плохих плашек, исправление произвольных зон, устранение вздутия и лишних звуков.

- Вышлифовывание паркета. Если внешний вид и свойства паркетных досок стали хуже, но при этом доски крепкие, следует выполнить шлифовку паркета. Сочетание грубой и тонкой шлифовки как отдельных плашек, так и углов, применение лаков и шпатлевки возрождает паркет со 100% результатом.

- Имприматура паркета - идеально подходит для смены интерьера. Разнообразие возможностей осветлить, сделать имитацию дуба или изменить цвет паркета. Профессиональное окрашивание с учетом всех характеристик паркетной доски. Многолетний опыт и гарантия результатов: [url=https://azbukaparketa.com/]тут[/url].

Помните, что восстановить паркетную доску всегда намного выгоднее, чем делать полную смену пола.