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В центре офтальмологических услуг "Экси" работает огромный штат офтальмологов. Часто в клинику обращаются ребята, у которых несколько лет назад диагностировали астигматизм или близорукость. Если у вас диагностировали астигматизм или близорукость, но не сказали как лечиться, вам нужно срочно заняться своими глазами. В клинике есть менеджеры, которые проконсультируют вас о том, как проходит [url=https://exci.ru/]платные офтальмологические услуги[/url] и аппаратная диагностика близорукости. В 90% случаев близорукость можно устранить сразу, если начать ею сразу заниматься. Временами несвоевременное аппаратное лечение близорукости у деток может вызвать головные боли.



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