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| 편집 : 2020년 5월 2일 오전2시 57분
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남양주시, 재난긴급지원금 온라인 신청 개시
|1일부터 온라인 신청, 18일부터는 현장신청 접수
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|남양주시가 전 시민에게 1인당 10만원을 현금으로 지급하는 재난긴급지원금 접수를 시작했다.
시는 먼저 1일부터 시 홈페이지를 통해 온라인으로 신청을 받고, 온라인 기기 사용이 익숙하지 않은 시민들을 위해 18일부터 현장접수를 통해 신청 받는다.
신청대상은 2020년 3월 29일 0시를 기준으로 주민등록 상 주소지를 남양주에 둔 시민이며, 신청기간 내에 출생한 신생아의 경우도 3월 29일 당시 부 또는 모가 남양주시민이라면 가능하다.
온라인 신청은 7. 31까지 3개월간 진행되며, 신청자가 한꺼번에 몰리는 경우를 방지하기 위해 5. 1 ~ 5. 17 2주간은 출생년도 끝자리 기준에 맞춘 공적마스크 5부제 기준에 따라 신청해야 한다.
또, 방문 신청은 정부 긴급재난지원금 접수 일정과 맞춰 오는 18일부터 각 읍면동사무소 외에 지정된 공동주택 관리사무소, 마을회관 등에서 실시하며, 시민 불편을 최소화하기 위해 정부 지원금과 시 지원금을 한번 방문으로 동시에 신청할 수 있도록 운영한다.
신청인은 신분증을 지참하고 공적마스크 5부제 기준에 맞춰 해당 일에 방문하면 된다.
단, 대리신청의 경우에는 신청인의 서명날인이 포함된 신청서와 대리인의 신분증, 통장사본을 지참해야 한다.
한편, 남양주시는 지원에서 소외받는 시민이 단 한명도 발생하지 않도록 교통약자, 취약계층, 사회복지시설 등을 대상으로 찾아가는 현장접수 서비스도 준비 중에 있으며, 대상자 선별작업 등이 마무리되는 대로 신속히 추진할 계획이다.
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|전체기사의견(7)
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|Petrnug
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Общее описание
Препарат выпускается в таблетированной форме с дозировкой 25 и 50 мг. Таблетки округлой формы, покрытые оболочкой, представленной пленкой белого цвета.
Кому нельзя принимать данный препарат?
Обязательным условием перед применением является врачебная консультация. Не стоит назначать себе это лекарство самостоятельно. Обращение к врачу необходимо для подбора индивидуальной дозы. Иначе во время проведения терапевтического курса могут возникнуть различные проблемы. Препарат не следует назначать лицам с наличием следующих состояний: Острая и хроническая почечная и печеночная недостаточность. Вероятность возникновения и развития тромбоэмболической болезни. Беременность и лактация. Лекарство обладает достаточно высокой стоимостью, но следует учитывать, что результат непременно оправдает затраченные средства. К тому же, у нас на [b] [url=https://velpanex.ru/shop/19/desc/elopag25]Элопаг (Eltrombopag 25 мг) Elopag (Элтромбопаг 25мг) - аналог Револэйд стоимость[/url] [/b] ниже, что во многих других аптеках.
Показания к применению
Назначение препарата осуществляют в случае наличия следующих состояний: 1. Лекарство назначается лицам с наличием хронической иммунной тромбоцитопенической пурпурой. 2. Присутствие в анамнезе хронической формы вирусного гепатита. 3. Цитопения у лиц старше 18 лет. Если кто-то заинтересовался данным препаратом, его стоимость можно узнать у консультантов. На [b] [url=https://velpanex.ru/shop/19/desc/elopag25]Элопаг (Eltrombopag 25 мг) Elopag (Элтромбопаг 25мг) - аналог Револэйд цена[/url] [/b] актуальная так же указана на сайте нашей аптеки. Перед началом приема необходимо в обязательном порядке получить консультацию от врача. Он назначит ряд анализов, проведение которых
необходимо обязательно.
Очень осторожно его следует принимать пациентами с высоким
риском возникновения тромбоэмболической болезни.
Требуется во время лечения регулярно посещать врача.
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|전체기사의견(7)
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