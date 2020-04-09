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나태근후보 "토평동 일대 'MICE 아트밸리' 건설 공약
"GWDC는 민간기업 및 정부기관 적극 참여 유도해 시행" 강조
2020년 04월 09일 (목) 01:46:33 정한성 기자 hsjeong@nyjtoday.com
   
 
  ▲ 제21대 총선 후보자 토론회에서 구리시선거구 윤호중(더불어민주당, 왼쪽)후보와 나태근(미래통합당)후보가 토론에 앞서 사진촬영을 하고 있다.  
 
제21대 국회의원 선거가 중반에 접어들고 있는 가운데 경기도 구리시 미래통합당 나태근 후보가 8일 오전 제21대 국회의원선거 후보자토론회에서“ 토평동 일대 그린벨트를 해제하여 <MICE 아트밸리>를 건설하겠다”고 깜짝 공약을 발표했다.

나 후보 측은 이와관련 “K-POP·애니메이션·웹툰·영상 등 문화산업을 테마로 한 <MICE 아트밸리>는 IT산업과 연계된 문화산업단지로서 약 24만평의 구리월드디자인시티(GWDC) 부지 외에 추가로 30여만 평을 개발제한구역에서 해제하여 총 50여만 평 규모로 개발되는 대규모 복합개발단지를 의미한다”고 설명했다.

나 후보는 구리월드디자인시티(GWDC)와 관련하여 “전문가 그룹을 통해 사업타당성과 실현가능성을 점검한 후 투자유치 등 재원조달 방안을 마련하는 한편 정부기관은 물론 대기업 등의 민간기업이 본 사업에 참여하여 경제적 부가가치를 창출할 수 있도록 노력해 나가겠다”며 “국내 투자유치 및 정부기관(LH공사 또는 수자원공사)이 사업에 적극 참여하여 시행하도록 하겠다”고 강조했다.

이어 나 후보는 “<MICE 아트밸리> 유치로 대규모 일자리를 창출하는 한편 코로나19 사태로 무너진 경제를 극복하고 구리시를 자족형 경제도시로 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 토평동 일대에는 구리월드디자인시티(GWDC)가 계획되어 있었으나 5년간 중단되어 방치되고 있는 실정이다.

또, 이날 토론에서 나 후보는 “경춘선·경의중앙선의 배차간격 축소, 갈매IC를 신설 추진 등 구리지역(갈매동)의 교통편의 증대에 적극 기여하겠다”고 밝히고 “아울러 구리시의 ‘시 이름 변경’ 추진을 통해 현대적 트렌드에 맞는 세련되고 고급스러운 도시이미지로 탈바꿈 하겠다”고 강조했다.
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LaraJet
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muxbdekiy
2020-04-09 04:26:23
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제21대 총선 후보자 토론회에서 구리시선거구 윤호중(더불어민주당)후보와 나태근(미래통합당)후보가 토론에 앞서 사진촬영을 하고 있다.
 

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