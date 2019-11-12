|
| 편집 : 2019년 11월 12일 오후 05시 10분
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
남양주시, 브라질 수출 교두보 확보
|포르투 벨류市와 경제,교통,농업 등 분야 우호교류 협의
|
|
|
|남양주시가 지난 11일 시청 2층 맑음이방에서 브라질 포르투 벨류시와 경제, 교통, 농업 등 다양한 분야의 우호교류를 위한 첫 만남을 가졌다.
이번 포르투벨류시의 방문은 경제교류를 위해 사단법인 경기도중소기업연합회 남양주진흥회(회장 임남수)의 초청으로 마련됐다.
포르투벨류시(시장 일돈 샤베스)는 브라질 북부 혼도니아주의 주도로 인구 52만, 남양주시 74배의 면적에 달하는 도시로 아마존강 근처의 풍부한 자원과 천혜의 자연환경 보유하고 있으며, 최근에는 스마트 시티를 향해 선진도시를 벤치마킹하면서 도시 전체의 계획적인 개발을 앞두고 있다.
일돈 샤베스 포르투벨류시장은 여러 분야의 우호교류를 제안했으며, 남양주진흥회는 포르투벨류시 및 혼도니아주 상공회의소와 우호적 경제 교류를 위한 의향서를 체결하면서 지속적인 교류의 계기를 마련했다.
박신환 남양주 부시장은 한국과 브라질이 수교한지 60주년인 뜻깊은 해에 방문한 포르투벨류 시장부부를 환대하며 “양시의 기업이 경제적 교류를 한다면 시에서 할 수 있는 지원을 적극적으로 할 것”을 약속했다.
한편, 포르투벨류시는 남양주시의 스마트시티 관제센터와 농업기술센터 스마트 팜을 견학하며 앞선 기술에 큰 관심을 보였고 남양주시 관내업체 4개사도 방문하며 브라질로 수입 가능성을 시사했다.
|
|
|
|
|
|
|
|
|전체기사의견(3)
| * 400자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte/최대 800byte)
* 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙]
|
|
|
|holodwogma
|
|
|2019-11-13 01:03:16
|
|Ремонт холодильников в Нижнем Новгороде
|[url=http://klimatik-nn.ru]ремонт холодильников samsung[/url] - [url=http://klimatik-nn.ru]klimatik-nn.ru[/url]
|
|
|Dames tig
|
|
|2019-11-12 20:30:13
|
|Интересное предложение
|Как правило, задавшись вопросом установки лестницы в доме, владельцы не предполагают, что сама лестница и её ограждение это два совершенно разных продукта. Хорошо, если одна и та же компания, вроде нас, занимается обустройством объектов под ключ и может предложить изготовить [url=https://stairsprom.ru/portfolio/]лестничные перила[/url] и металлические ограждения на ней в одном наборе, но на практике это редкость. Поэтому перед любым обладателем лестницы в доме встает вопрос: как сделать нахождение на ней безопасным, Мы гарантируем лучшие условия для сотрудничества благодаря собственному производству, высокому потенциалу конструкторского бюро и ориентированности на долгосрочное взаимовыгодное партнерство. У нас вы можете приобрести не только типовые ограждения для лестницы, но и конструкции, созданные по индивидуальным проектам, и все это удивительно дешево. Новые строительные технологии, развивающиеся стремительными темпами, позволяют использовать легкие, современные, надежные и невесомые конструкции. Лестничные ограждения из нержавеющей стали такими являются, цена на их изготовление вполне приемлемая. Перила, выполненные из надежного материала: важный конструктивный элемент, часть дизайна здания, гаранты безопасности и удобного спуска и подъема по лестнице. Ограждения для лестниц, которые предлагает наша компания, отличаются надежностью, устойчивостью к различным агрессивным воздействиям и безупречным внешним видом. Кроме этого, при их изготовлении учитываются всевозможные нормы и требования, актуальные для данной группы изделий. Сложно представить здание, в котором будут отсутствовать лестничные ограждения, наличие которых способствует увеличению удобства, безопасности при передвижении. Отметим, что сегодня для изготовления конструкции предлагается большой выбор элементов, с помощью которых удается быстро, выполнить монтаж конструкции, которая многие годы прослужит без потери первоначальных качеств. Изготовление и монтаж лестниц и [url=https://stairsprom.ru/uslugi/]стеклянные перила лестницы[/url] и стоят недорого по сравнению с конструкциями из других материалов при равных качественных характеристиках. Однако нержавейка намного более популярный материал его легко обрабатывать, комбинировать с другими материалами, устанавливать и ухаживать за уже готовым изделием
|
|
|CecilskymN
|
|
|2019-11-12 17:27:55
|
|New,s 2019 -2020
|Ламинин Норвежский http://1541.ru в 4 раза дешевле, чем Laminine Lpgn. Если медицина уже бессильна. Не опоздайте. Viber/whаtsapp +380976131437 ckайп evg7773 Telegrаm evg7773
|
|
|전체기사의견(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경기도 남양주시 금곡동 158-66 삼미빌딩 6층 / TEL : 031-592-8811 / FAX : 031-591-0065
등록번호 : 경기 아50018 / 등록일자 : 2006년 9월18일 / 발행인 및 편집인 : 정한성 / 청소년보호책임자 : 정한성
Copyright
ⓒ 2006 남양주투데이 All Rights reserved. mail to
webmaster@nyjtoday.com
|