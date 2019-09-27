[url=https://www.onko-24.com/shop/114/desc/bdenza]BDEnza (Энзалутамид) Аналог КСТАНДИ (XTANDI)[/url] медикамент, разработанный для мужчин с недугом как метастатический рак предстательной железы в запущенной форме. Как правило, данная болезнь разрастается быстро.



Основной действующий фермент медикамента BDEnza - энзалутамид элемент, являющийся мощным блокатором андрогенных рецепторов. Он влияет на злокачественные структуры, уменьшая их развитие.







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Метод использования



Медикамент производится в виде желатиновых капсул. Прием осуществляется внутренний каждый день, возможно самостоятельно без еды.



Капсулу положено употреблять в первозданной форме, не искажая. Следует проводить процедуру в одно и то же время каждый день для поддержания необходимой концентрации действующих веществ в крови.



Классическое дневное количество - 160 г, то есть 4 капсулы. Длительность курса оздоровления и ее схему подбирает профессиональный доктор после получения анализов пациента и постановления диагноза. Самостоятельная корректировка назначенной схемы лечения запрещена.







Противопоказания



- пациенты, младше 18 лет;



- индивидуальная непереносимость составляющих медикамента;



- нарушенная деятельность печени.







Побочные симптомы



В процессе лечения могут проявиться такие нежелательные реакции, как:



- бессилие;



- апатия;



- повышенное чувство опасности;



- головные боли;



- пробелы в памяти;



- уменьшение концентрации внимания;



- повышенная температура;



- повышение давления;



- шелушение поверхности тела.







В случае проявления побочных симптомов нужно в срочном порядке нужно связаться с доктором. В целом, вся терапия проходит под внимательным присмотром врача.







Как купить



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