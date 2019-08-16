홈 > 뉴스 > 자치·행정 조광한, GTX-B노선 예타결과 이 달중 발표 요청 최기주 대도시권 광역교통위원장과 면담...현안 협조 요청 2019년 08월 16일 (금) 12:39:28 정한성 기자 hsjeong@nyjtoday.com 조광한 시장이 지난 8월6일 한국교통연구원과 수도권 동북부 광역교통개선을 위한 업무협약을 체결한데 이어, 16일 대도시권 광역교통위원회 최기주 위원장을 만나 남양주시의 광역교통 현안을 설명하고 협조를 요청했다.



이 날 조 시장은 “수도권동북부 지역은 그동안 규제와 차별 속에 자족도시로 거듭날 수 있는 기회마저 없었다”면서, “3기신도시 개발은 남양주시가 자족도시 및 수도권 동북부 허브로 발전할 수 있는 전환점인 만큼 어려움이 있더라도 남양주시의 철도·도로 교통현안 문제가 해결될 수 있도록 광역교통위원회의 적극적인 협조”를 당부했다.



특히, “3기신도시의 성공적인 추진 및 정부 정책의 신뢰성 확보를 위해서는 철도교통망 확충이 핵심임을 강조”하고 “이를 위해서 GTX-B노선의 예비타당성조사 결과가 8월 중 발표 될 수 있도록 노력해 달라”고 요청했다.



이에 최기주 위원장은 “남양주시를 포함 수도권동북부의 교통문제에 대해서 적극 공감한다”면서, “남양주시가 롤 모델이 될 수 있도록 광역교통위원회도 적극 협조하겠다”고 답했다.



조 시장과 최 위원장간의 만남은 지난 5월8일 이후 두 번째이다.



한편, 이날 조 시장은 △경춘선과 분당선 직결운행 △ 6·9호선 남양주 연장 △ 수석대교 건설 △ 주요 고속화 도로 신설 및 확장 등 3기 신도시 왕숙1, 2지구를 포함한 광역교통 개선 대책 등도 함께 건의했다. 전체기사의견 (11) * 400자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte/최대 800byte)

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