Thank You Pay-N은 지역경제 활성화의 마중물 역할을 하는 지역화폐가 소상공인들과 시민들에게 고마운 존재라는 의미를 가지고 있다. 선불 충전형 체크카드 형태인 Thank You Pay-N은 관내에 소재한 카드단말기가 있는 모든 소상공인 사업장인 일반음식점·소규모슈퍼마켓·편의점·학원·프랜차이즈, 미용실 등에서 사용할 수 있어 골목상권 활성화와 소상공인 매출증대에 큰 힘이 될 것으로 기대된다. 단, 대형마트, 기업형 슈퍼마켓, 유흥·사행업소, 온라인쇼핑몰, 주유소, 연 매출 10억원 초과 업소 등에서는 사용할 수 없다. Thank You Pay-N을 사용하려면 먼저 스마트폰에 경기지역화폐 앱을 설치하고 회원가입 및 무료카드 신청하기로 남양주시를 선택하여 신청 후 도착한 카드를 등록하여 본인의 계좌에서 카드로 금액을 충전하여 사용할 수 있다.



본인 명의의 예금계좌가 있는 만 14세 이상 시민은 누구나 신청하여 사용할 수 있다. 지역화폐를 충전하는 사용자에게는 월 50만원 한도 내에서 상시 충전금액의 6%, 명절 등 특정기간은 10%를 인센티브로 지급한다.



또한, 남양주시는 발행기념으로 4. 20 ~ 5. 31 기간중 충전하는 사용자에게 10%의 인센티브를 지급 할 계획이다.



사용자 본인이 10만원을 카드로 충전하면 인센티브 1만원을 더하여 11만원을 사용할 수 있는 것이다.



이 외 추가 혜택은 연말정산 소득공제 30%, 연회비 무료, 현금영수증 발급 등 있다. 남양주시는 올해 청년배당과 산후조리비 등 정책발행 104억원, 일반발행 40억원으로 총 144억원의 지역화폐를 발행할 예정이며, 제1회 추가경정예산에 국비를 추가 확보하여 일반발행 규모는 확대 될 전망이다.



남양주시 관계자는 " 지역화폐의 성공적인 정착과 활성화를 위하여 시민들을 대상으로 온라인, 오프라인의 다양한 매체를 활용하여 적극적으로 홍보활동을 전개하고, 2019.4.2.일 다산1동을 시작으로 각 행정복지센터․읍면동의 각종 단체를 대상으로 찾아가는 설명회를 지속적으로 운영할 계획"이라고 밝혔다.

