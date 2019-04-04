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| 편집 : 2019년 4월 4일 오후 03시 54분
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남양주시-스웨덴 '헤뤼다시', 우호교류 시작
|3일 협약 체결...3기 신도시 조성에 큰 관심 보이기도
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|왕숙신도시 유치를 통해 장 주목받고 있는 남양주시를 향한 스웨덴의 관심이 뜨겁다.
조광한 남양주시장은 현지시간으로 지난 3일 스웨덴 헤뤼다시를 방문하여 행정, 복지, 도시관리 등 다양한 분야의 교류 협력을 위한 ‘우호교류협력 의향서’를 체결했다.
스웨덴 헤뤼다시는 예테보리 인근에 위치한 위성도시로 최근 도시개발 사업을 추진하면서 남양주시의 왕숙신도시 사업에 적극적인 관심을 표명했다.
특히, 이날 페르 보르베리 헤뤼다시장은 도시개발 워크숍에 남양주시 방문단을 초청하여 왕숙신도시 사업에 대한 브리핑을 받았다.
브리핑 후 헤뤼다시 공무원들은 일자리, 교통, 문화를 아우르는 남양주시의 신도시 정책에 배울 점이 많다며 큰 호응을 보냈다.
이 자리에서 조광한 시장은“스웨덴 헤뤼다시와 남양주시는 ‘도시 개발’이라는 공통과제가 있어 양 도시가 가진 장점을 교류한다면 서로에게 큰 시너지 효과를 발휘할 수 있을 것으로 기대한다” 고 말했다.
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|전체기사의견(3)
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|RailageLag
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|2019-04-04 20:56:04
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|Железнодорожные перевозки. Анналы возникновения и развития
Сегодня грузовые железнодорожные перевозки представляют собой симбиоз инженерных достижений в области средств передвижения и оптимального процесса управления продвижением товаров и услуг от поставщиков к потребителям. Железнодорожные превозки. ТК БИРТРАНСЖелезнодорожные перевозки грузов по-прежнему считаются самым быстрым, удобным и наименее затратным способом доставки различных грузов от тяжелой строительной техники накануне шибко портящихся продуктов питания.Объясняется это в первую очередь тем, сколько железнодорожные перевозки находятся вне конкуренции, когда изложение соглашаться о транспортировке тяжелых и негабаритных грузов: строительной техники (кранов, экскаваторов, самосвалов), крупногабаритных технических изделий (положим, опор ЛЭП, железобетонных плит, перекрытий и т.п.). Железнодорожные превозки. ТК БИРТРАНС Присутствие этом размеры данных грузов ограничены лишь размерами самого подвижного состава, что довольно осуществлять железнодорожную перевозку. Более того - современная строительная техника целенаправленно проектируется именно с расчетом для то, что ее доставка довольно исполняться железнодорожным транспортом.
На всем протяжении цивилизации человек издревле задумывался, чем ему перетащить иначе перевезти тяжеловесный, крупногабаритный, так и вообще любой бремя, который он сам не в состоянии перенести. Беспричинно были изобретены простые транспортные имущество, ровно сани, повозка, плот, лодка. Когда старание человека в качестве тяговой силы уже было не довольно, люди стали использовать животных: волов, верблюдов и, ясно же, лошадей.
Снова в Древней Греции существовала нужда перевозки тяжеловесного и негабаритного груза. Для сокращения водного пути из Саронического залива в Коринфский существовал каменный путь, называемый Диолком с глубокими желобами в качестве направляющих и кто служил для перемещения волоком тяжелых кораблей.
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|전체기사의견(3)
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