Детективное агентство, лучшие цены, полный спектр детективных услуг.

Наше детективное агентство оплату только за сделанную работу, наши частные детективы имеют огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.

Частный детектив поможет вам в любом городе и регионе. Работаем по всей РФ



Список наших услуг:



Семейные

-Выявление факта супружеской неверности

-Проверка интернет-измен

-Сбор информации на будущего жениха/невесту

-Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.

-Проверка няни ребёнка

-Розыск отцов, алиментщиков

-Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь

-Розыск пропавших детей

-Выявление амурных аферистов и мошенников



Услуги для частных лиц

-Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.

-Определение местоположения человека по мобильному или

-Информационное досье

-Установление факта слежки

-Контроль телефона

-Проверка образа жизни человека

-Проверка алиби

-Розыск пропавших людей

-Розыск должников и их имущества

-Расследование преступлений

-Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.

-Детализации телефонных разговоров и смс

-Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)

-Дискредитация личности (Эксклюзив)



Услуги для бизнеса и юридических лиц

-Выявление коммерческого шпионажа

-Проверка контрагентов и партнеров

-Конкурентная разведка (коммерческий шпионаж)

-Корпоративные расследования

-Сбор информации на юридическое лицо

-Поиск скрытых активов

-Проверка сотрудников

-Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов



контакты:

Telegram +79788193736 или @BestInformService

WhatsApp +79788193736