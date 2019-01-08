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침체된 금곡동 상권에 '변화의 바람'
|'금곡홍유릉상점가 상인회' 창립...남양주시도 활성화 적극 지원
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|▲ 침체된 금곡동 지역 상권 활성화를 위해 상인들이 ‘금곡홍유릉상점가 상인회’를 결성하는 등 본격적인 활성화 노력에 나섰다.
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상권이 침체한 남양주시 금곡동에 변화의 바람이 불고 있다.
남양주시 금곡동 상인들은 지난 7일 금곡 상권을 살려보자는 뜻을 모아 이순권 회장을 주축으로 ‘금곡홍유릉상점가 상인회’를 전격 창립·등록 신청했다
금곡홍유릉 상점가는 오래된 역사를 가지고 있고, 시청 주변에 상권이 형성 되어 있지만 그간 매출액 감소로 어려움을 호소해 왔다.
이에 상인들은 스스로 상권을 살리기 위해 상인회를 결성할 필요성을 느껴왔다.
금곡홍유릉상점가 상인회는 남양주장현 전통시장 상인회에 이어 두 번째로 시에 등록되어 관련법에 따라 앞으로 정부 공모사업에 선정되면 시설현대화 사업, 주차환경개선사업, 공동마케팅 지원 사업 등 각종 사업비를 지원 받을 수 있고 온누리 상품권도 사용할 수 있다.
한편, 지난해 남양주시에 최초로 등록된 장현 전통시장의 경우 2018년 전통시장 및 상점가 활성화 지원 공모사업을 통해 시장 매니저 사업에 선정돼 전통시장 내 매니저가 근무하여 시장 상인들의 행정보조를 지원하고 있으며, 시설현대화 사업에도 선정되면서 국·시비 등 총 180백만원의 예산을 확보하여 시설 개선 공사 진행을 앞두고 있다.
남양주시는 이번 상점가 상인회 등록과 더불어 향후 상권 분석을 통해 주변 상권 및 지역 경제 활성화를 위한 다양한 방법을 모색하는 등 적극 지원에 나서는 한편, 향후 상권 활성화를 위해 상인회로 등록 가능한 곳을 지속적으로 발굴할 계획이다.
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|전체기사의견(1)
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|Cameronjit
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|2019-01-08 16:06:09
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|Что эффективнее, софосбувир и даклатасвир или софосбувир и велпатасвир?
|Что эффективнее, [url=https://anticancer24.ru/shop/gepatity/gepati-s/sof-dac]софосбувир и даклатасвир[/url] или [url=https://anticancer24.ru/shop/gepatity/gepati-s/sof-vel]софосбувир и велпатасвир[/url]?
Ученые из департамента по делам ветеранов, Службы здравоохранения населения, Системы здравоохранения Пало-Альто, Калифорния, США, решили все таки выяснить, что же эффективнее для лечения 2 и 3 генотипа вируса гепатита С софосбувир и даклатасвир или софосбувир и велпатасвир?
Цель
Понимание реальной эффективности схем пероральной терапии гепатита С (HCV) позволяет принимать решения о лечении. Мы оценили эффективность даклатасвира + софосбувира ± рибавирина (DCV + SOF ± RBV) и велпатасвира / софосбувира (VEL / SOF) ± RBV у пациентов с генотипом 2 и генотипом 3 инфекции, получавших лечение в обычной практике.
Cравнивали частоту Устойчивых Вирусологических Ответов (далее по тексту УВО) Этот обсервационный анализ был проведен в когорте пациентов с намерением лечить гепатит С генота 2 и генотипа 3. Анализ устойчивого вирусологического ответа (УВО) был получен у 5400 пациентов, начавших лечение DCV + SOF ± RBV или VEL / SOF ± RBV, что действительно может говорить, об серьезности доказательной базы.
Результаты
Для генотипа 2 показатели УВО не различались между DCV + SOF (94,5%) и VEL / SOF (94,4%) или между DCV + SOF + RBV (88,1%) и VEL / SOF + RBV (89,5%). Для генотипа 3 показатели SVR не различались между DCV + SOF (90,8%) и VEL / SOF (92,0%) или между DCV + SOF + RBV (88,1%) и VEL / SOF + RBV (86,4%). В многомерных моделях пациентов с генотипом 2 и 3, режим лечения не был значимым предиктором шансов УВО. Для генотипа 3 значимыми предикторами снижения шансов УВО были предшествующий опыт лечения ВГС (отношение шансов [OR] 0,51, 95% CI 0,360,72; p <0,001), FIB-4> 3,25 (OR 0,60; 95% CI 0,43 0,84; р ?= 0,002) и декомпенсированный цирроз печени (ОШ 0,68; 95% ДИ 0,470,98; р?= 0,04). Для пациентов с генотипом 2 и 3, получавших VEL / SOF ± RBV, 89% и 85% получали 12-недельное лечение соответственно. Для DCV + SOF ± RBV 56% и 20% пациентов с генотипом 2 HCV получали 12-недельное и 24-недельное лечение соответственно; в то время как 53% и 23% пациентов с генотипом 3 ВГС получали 12 недель и 24 недели, а большинство пациентов получали 24 недели.
Выводы
У пациентов, инфицированных генотипом 2 и 3 ВГС, DCV + SOF ± RBV и VEL / SOF ± RBV вызывали одинаковую частоту УВО в каждом генотипе, и режим не оказывал значительного влияния на шансы УВО. Для пациентов с генотипом 3 предшествующий опыт лечения и прогрессирующее заболевание печени были значимыми предикторами снижения шансов УВО независимо от режима.
Резюме
В клинической практике показатели излечения для генотипа 2 вируса гепатита С (ВГС) составляли 94%, а показатели излечения для генотипа 3 ВГС - 90%. Вероятность достижения излечения была одинаково независимой от того, получал ли человек даклатасвир плюс софосбувир или велпатасвир / софосбувир. Рибавирин не влиял на показатели излечения. Вероятность излечения была самой низкой у людей, которые получали терапию от ВГС в прошлом.
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|전체기사의견(1)
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|침체된 금곡동 지역 상권 활성화를 위해 상인들이 ‘금곡홍유릉상점가 상인회’를 결성하는 등 본격적인 활성화 노력에 나섰다.
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