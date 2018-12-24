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3기 신도시 발표 후 첫 단체행동 나서
|남양주지역 계획 백지화 요구 집회 열려...이접지역도 반대 의견
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정부가 최근 남양주시 진접.진건읍 일대 및 양정동 일대에 대한 3기 신도시 개발계획을 발표한 가운데 사업에 해당지역 주민은 물론 인근 아파트단지 주민들까지 부정적 견해를 보이고 있어 관심이 모아지고 있다.
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|▲ 남양주시청 앞에서 3기신도시 조성 반대 집회가 열리고 있다.
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특히, 남양주시 그린벨트 연합 및 왕숙지구 예정지에 거주하는 토지주·원주민 등 300여명(경찰추산)은 24일 남양주시청을 찾아 ‘3기 신도시 백지화’를 요구하는 집회를 벌이기도 했다.
남양주 그린벨트연합 주민대책위 (위원장 이덕우) 주도로 열린 이 날 집회에서 참가자들은 “남양주시 대부분은그린벨트 택지개발지구로 묶여 있어 3기 신도시 개발로강제로 내몰아지는 지역민은 사업을 이전할 수 있는 대체토지가 절대 부족하며, 정부의 턱없이 낮은 보상금액으로는 현재 사업체를 이전할 수 있는 대체부지를 구할 수 없다”고 주장했다.
또, 참가자들은“개발제한구역으로 지역 주민들은 48년을 재산권 행사도 제대로 못하고 고통받아왔는데 강제수용으로 쫓겨날 위기를 맞았다”며 “생존권을 위해 투쟁을 계속할 것”이라고 밝혔다.
이 날 집회 참가자들은 시 청사 안으로의 진입을 시도하며 정문에서 시 직원 및 경찰과 대치하는 상황이 빚어지기도 했다.
한편, 이 날 시위에 앞서 진접시민연합회와 다산신도시총연합회 등도 ‘교통난 해결 등의 대책이 부족한 상황에서의 3기신도시 조성’이라며 부정적 입장을 밝힌바 있다.
정부의 3기 신도시 개발지역 발표 후 이어지고 있는 남양주지역의 반대 움직임이 이 날 첫 단체행동으로 이어진 가운데 향후 어떤 방향으로 전개될지 주목되고 있다.
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|전체기사의견(1)
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|VolodimirtoShved
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|2018-12-25 01:37:44
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|Володимир Швед - вдомий бзнесмен
|http://mail.vzletim.aero/forum/user/53934/
як би не хотлося вам пройтися в бор за квтами, ягодами, грибочками, по заповдних мсцях, не робть цього без супроводжуючих. Тим, хто змушений ввечер повертатися до себе додому псля роботи, зустрч з приятелями, бажано почекати рухаються з вами попутно. Пустити х вперед себе слдувати ззаду на деякй вдстан.Не забувайте при цьому зрдка спокйно полуоглядиваться поглядати навколо.
Обмова нших - це улюблене: Взагал вона сама хотла, Вона конкретно наражалася. У повсякденнй робот / см' - Товариш по служб / пдлегл / дружина таким чином ведуть себе, що мен особисто трапляться лаятися на них.В цлому його особиста дю жодного разу не пддаться жодному сумнву - вн завжди правий мудрий, а нш дурн нероби.
http://tiscompany.com/communication/forum/user/263/
http://krasnoarmeysky.ru/forum/user/1965/
Природно, випадкове знайомство на вулиц бува добро долею 2-ух людей, просто цкавою зустрччю.Тльки, товаришуючи з незнайомцем таким чином, не забувайте: ви серйозно сприяте можливому агресору виконання його бажань. Притому всюди поширене судження, нбито злочинець бажа реалзувати власне фзологчне бажання, пристрасть, зазвичай не вдповда достоврност. Зазвичай, в основ бажання опановувати слабким - абсолютне, незадоволене прагнення панувати над тлом почуттями ншого. Частенько тльки потм, щоб помститися за приниження рани, як сам ранше вдчував. Насильство для такого - найбльш простий метод вдчути себе хоча б на мить володарем позбутися вдчуття меншовартост. А з приводу пристраст ... Яка вже тут пристрасть, коли перед тобою стота, перейнятий трепетом ворожнечею, що чинить опр всма наявними невеликими силами або знаходиться в шоц?
У кожному раз звалтування три частини: панування, злсть сексуальнсть. Втм переважна бльшсть злочинцв гвалту не через статевого бажання, вони нердко не прагнуть досягти сексуального задоволення в згвалтуванн. Секс - це тльки х засб, це лише зброя для вираження злост, сили влади.
http://gos.news/forum/user/24468/
http://mesherskoe.com/forum/user/1858/
Можливо спробувати умовити, намацуючи в розмов сентиментальн точки.Або споти до нестями, якщо така здйсненнсть. Якщо впевнен в сил свого удару, вдарити чимось лпшим пд руку, але тльки не лопаткою для биття мух. Нчим не грше за нших фраза: "Я згодна, однак давай спочатку приготую щось смачненьке - не голодн ж лягати". А псля того зможете пгулки спробувати пдсипати, ще що-небудь подлть.Перец, сль в обличчя кинути. Як говоритися, дяти за обставинами.
Применшення свого злочину. Тут досить широко застосовуться всляка флософя: А що особливого сталося?, Та так, дрбнички, Що буде з жертвою насильства, хба мало що, охнула пшла, Шкода як буд-то було витратити 15 хвилинок? .
Поставтеся до згаданого з свдомстю того моменту, що це НЕ 11 ОЗНАК валтвнкА, а лише певн основн вдмнн риси. Вони охоплюють клька особистих структур, а не один тип особистост. Тому, не слд розшукувати в числ свох знайомих потенцйних валтвнков. Я говорю про них для того, щоб було переконливо видно, що дан риси набули поширення в популяц досить широко, нема можливост з-за рогу помтити валтвнка, так само як неможливо по обличчю визначити, що хто або не мг учинити цей злочин. Понад те, все вищеописане до генетики не ма някого вдношення. Це результат навчання - особливий метод думки бачення життя.
https://gavriliada.com/seksolog-biznesmen-volodimir-shved-prichini-chomu-choloviki-stajut-gvaltivnikami-zgvaltuvannja/
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|전체기사의견(1)
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|남양주시청 앞에서 3기신도시 조성 반대 집회가 열리고 있다.
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