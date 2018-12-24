http://mail.vzletim.aero/forum/user/53934/





як би не хотлося вам пройтися в бор за квтами, ягодами, грибочками, по заповдних мсцях, не робть цього без супроводжуючих. Тим, хто змушений ввечер повертатися до себе додому псля роботи, зустрч з приятелями, бажано почекати рухаються з вами попутно. Пустити х вперед себе слдувати ззаду на деякй вдстан.Не забувайте при цьому зрдка спокйно полуоглядиваться поглядати навколо.

Обмова нших - це улюблене: Взагал вона сама хотла, Вона конкретно наражалася. У повсякденнй робот / см' - Товариш по служб / пдлегл / дружина таким чином ведуть себе, що мен особисто трапляться лаятися на них.В цлому його особиста дю жодного разу не пддаться жодному сумнву - вн завжди правий мудрий, а нш дурн нероби.



http://tiscompany.com/communication/forum/user/263/

http://krasnoarmeysky.ru/forum/user/1965/



Природно, випадкове знайомство на вулиц бува добро долею 2-ух людей, просто цкавою зустрччю.Тльки, товаришуючи з незнайомцем таким чином, не забувайте: ви серйозно сприяте можливому агресору виконання його бажань. Притому всюди поширене судження, нбито злочинець бажа реалзувати власне фзологчне бажання, пристрасть, зазвичай не вдповда достоврност. Зазвичай, в основ бажання опановувати слабким - абсолютне, незадоволене прагнення панувати над тлом почуттями ншого. Частенько тльки потм, щоб помститися за приниження рани, як сам ранше вдчував. Насильство для такого - найбльш простий метод вдчути себе хоча б на мить володарем позбутися вдчуття меншовартост. А з приводу пристраст ... Яка вже тут пристрасть, коли перед тобою стота, перейнятий трепетом ворожнечею, що чинить опр всма наявними невеликими силами або знаходиться в шоц?

У кожному раз звалтування три частини: панування, злсть сексуальнсть. Втм переважна бльшсть злочинцв гвалту не через статевого бажання, вони нердко не прагнуть досягти сексуального задоволення в згвалтуванн. Секс - це тльки х засб, це лише зброя для вираження злост, сили влади.







http://gos.news/forum/user/24468/

http://mesherskoe.com/forum/user/1858/





Можливо спробувати умовити, намацуючи в розмов сентиментальн точки.Або споти до нестями, якщо така здйсненнсть. Якщо впевнен в сил свого удару, вдарити чимось лпшим пд руку, але тльки не лопаткою для биття мух. Нчим не грше за нших фраза: "Я згодна, однак давай спочатку приготую щось смачненьке - не голодн ж лягати". А псля того зможете пгулки спробувати пдсипати, ще що-небудь подлть.Перец, сль в обличчя кинути. Як говоритися, дяти за обставинами.

Применшення свого злочину. Тут досить широко застосовуться всляка флософя: А що особливого сталося?, Та так, дрбнички, Що буде з жертвою насильства, хба мало що, охнула пшла, Шкода як буд-то було витратити 15 хвилинок? .

Поставтеся до згаданого з свдомстю того моменту, що це НЕ 11 ОЗНАК валтвнкА, а лише певн основн вдмнн риси. Вони охоплюють клька особистих структур, а не один тип особистост. Тому, не слд розшукувати в числ свох знайомих потенцйних валтвнков. Я говорю про них для того, щоб було переконливо видно, що дан риси набули поширення в популяц досить широко, нема можливост з-за рогу помтити валтвнка, так само як неможливо по обличчю визначити, що хто або не мг учинити цей злочин. Понад те, все вищеописане до генетики не ма някого вдношення. Це результат навчання - особливий метод думки бачення життя.





https://gavriliada.com/seksolog-biznesmen-volodimir-shved-prichini-chomu-choloviki-stajut-gvaltivnikami-zgvaltuvannja/