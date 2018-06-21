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조광한 당선인, 공약 추진 위해 잰걸음
|인수위, 6개 분과별로 해당 실국 제출자료 검토 후 토론 진행
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조광한 남양주시장 당선인 인수위인 ‘새로운 남양주 준비위원회’(위원장 박순길)는 21일 다산행정복지센터 사무실에서 분과별 공약과제 토론회를 개최했다.
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|▲ 조광한 남양주시장 당선인 인수위원회 \'새로운 남양주 준비위원회\'에서 인수위원들이 업무를 보고 있다.
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준비위원회는 이 날 조광한 시장 당선인 정책 및 공약사항 확정을 위해 6개 분과별로 위원들은 해당 실국소에서 제출한 자료를 검토하고 심도 있는 토론을 진행했다.
분과별 위원들은 제출한 자료들의 이해를 돕기 위해 관련 부서장들을 직접 위원회 사무실로 불러 문의하고 협의했다.
특히, 박성찬 부위원장이 소속된 교육복지분과(분과장 이택완)에서는 남양주시 혁신교육지구 지정 추진을 위해 시청 부서장은 물론 구리남양주 교육청 관계자와 호평중학교 교장, 동화고등학교 교감 등을 참석시켜 심도 있는 토론회를 가졌다.
한편, 이날 오전 조광한 시장 당선인이 준비위원회 사무실을 방문하여 위원들과 일일이 악수하고 격려했으며 정책방향도 함께 설명했다.
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|전체기사의견(1)
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|ravimAcacy
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|2018-06-21 20:37:15
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|전체기사의견(1)
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|조광한 남양주시장 당선인 인수위원회 '새로운 남양주 준비위원회'에서 인수위원들이 업무를 보고 있다.
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