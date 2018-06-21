Услуги Интернет-магазина "Авалор" будут полезны как обычным гражданам, так и владельцам ресторанов, банков, магазинов и прочих учреждений, в помещении которых могут находиться дети. Мы продаём детские замки на окна, которые станут гарантией безопасности ребенка, находящегося в помещении. Подобные системы рекомендуется устанавливать даже в одноэтажных домах, чтобы предоставить надежную защиту Вашему ребенку.



Установив детские замки на окна, Вам не придется дополнительно приобретать металлические решетки.Таким образом, Вы сможете защитить свой дом от грабителей, надежность и высокое качество детских замков мы гарантируем.



Блокиратор, в большинстве случаев, закрепляется на нижнюю створку окна и не даёт ребёнку открывать створки нараспашку.В том случае, если Вам нужно будет открыть окно, к примеру, для того, чтобы полить цветы, Вы сможете воспользоваться специальным ключом.



На сайте нашего интернет - магазина Вы найдете замки, которые крепятся на пластиковые или металлические окна.Благодаря большому разнообразию цветов, Вы легко сможете подобрать именно то изделие, которое Вам больше всего подойдет.У нас можно купить коричневый, серый, золотой блокиратор и не только.Мы реализуем продукцию проверенных и известных брендов, в числе которых:BabySafeLock BSL, Roto и другие.



В интернет - магазине "Авалор" Вы сможете приобрести замки определенного принципа действия.Наши блокираторы могут быть: врезными, с тросиком, с цилиндром, с поворотной лапкой.



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- на банковский счет нашей компании;

- через электронные платёжные системы Яндекс.Деньги или Qiwi;

- с помощью использования услуг транспортной компании. Обратите внимание на то, что наличие наложенного платежа существенно увеличивает стоимость услуг транспортной компании.



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