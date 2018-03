홈 > 뉴스 > 문화·교육 지속가능한 발전, 정약용에게 묻다 다산 정약용 해배 200주년 기념 국제심포지엄 개최 2018년 03월 29일 (목) 12:26:26 이희숙 기자 3mosam5@hanmail.net ‘다산 정약용 해배 200주년 기념 국제심포지엄 : 지속가능한 발전, 정약용에게 묻다’ 가 오는 4월 5일부터 6일까지 그랜드 워커힐 서울 호텔의 워커힐 시어터에서 양일간 개최된다.



남양주시와 유네스코한국위원회는 인류의 공존과 공영에 대한 관심이 증대함에 따라 새롭게 주목받고 있는 다산 정약용 선생의 애민 사상과 실학 사상을 토대로 UN 지속가능발전목표(SDGs)의 실천 방향을 모색한다.



2012년 UNESCO는 다산 탄생 250주년을 ‘유네스코 관련기념일(Anniversaries with which UNESCO is associated in 2012)'로 지정하여 다산 정약용 선생이 한국의 사회, 농업 정치의 근대화에 큰 영향을 미친 철학자로서 남긴 과학과 정치, 사회사상을 아우르는 업적을 세계와 함께 기렸다.



이번 심포지엄은 현재 국내외 지속가능발전목표(SDGs) 전문가뿐만 아니라 인문학, 경제학, 과학 분야를 이끌고 있는 석학들이 한 자리에 모여 지속가능발전목표의 실천을 정약용 선생의 삶에서 모색하고 논의하는 세션들로 구성되어 있다.



심포지엄의 첫째 날인 5일(목) 개막식에서는 국내 고전 학계의 거목인 성균관대학교 동아시아학술원 임형택 명예교수, UN 산하 자문기구인 한국지속가능발전해법네트워크(SDSN Korea)의 양수길 회장, 성균관대학교 동아시아학술원 명예 초빙 교수이자, 유럽 최고의 동양학 학자이자 권위자인 보데왼 왈라번(Boudewijn C.A. Walraven) 교수가 강연을 펼친다.



개막식 기조연설의 첫 번째 발제자인 임형택 교수는 ‘다산의 정치사상: 법치(法治)와 예치(禮治)’, 보데왼 왈라번 교수닌 ‘다산 정약용 정신의 현대적 의의’에 대해 발표한다. UN SDSN Korea의 양수길 회장은 이번 심포지엄 주제와 동일한 제목인 ‘지속가능한 발전, 정약용에게 묻다’ 에 대해 각각 발표한다.



개막식 이후에는 ▲ [세션1:교육∥미래인재육성의 길, 다산의 교육관에서 찾다]가 진행되어 다산의 교육관을 통해 본 인재 육성 방안이 함께 논의 될 예정이다.



둘째 날인 6일(금)에는 ▲ [세션2:과학∥지속가능한 발전, 다산의 과학사상에서 찾다] ▲ [세션3:경제∥포용적 성장의 길, 다산의 경제관에서 찾다] ▲ [세션4:사회∥인권 보장의 길, 다산의 인간관에서 찾다] 의 3개 세션이 나눠서 진행된다.



특히, 과학 세션의 첫 번째 연사로 로봇 공학 분야의 세계적인 권위자인 데니스 홍(Dennis Hong) 교수가 강연할 예정이라 큰 관심을 모으고 있으며 ‘인간을 위한 기술을 다산의 사상 안에서 찾다’라는 주제로 강연 할 예정이다.



각 4개의 세션이 끝난 직후에는, 세션별로 발제된 내용을 종합하여 토론이 진행된다. 한국학중앙연구원 한형조 교수, 경인교육대학교 김호 교수, 서울대학교 임현진 명예교수, 단국대학교 김문식 교수가 각 세션별 토론의 좌장을 맡아 심포지엄 내 발제자가 참여하는 패널 토의를 진행한다.



4월 6일 사회 세션 이후에는 심포지엄을 통해 발제된 내용들을 종합하는 Wrap-up Session이 진행된다. 서울대학교 임현진 교수가 좌장으로, 경인교대 김호 교수와 단국대학교 김문식 교수가 패널로 참가하여 패널 토의를 진행 한다.



다산 정약용 해배 200주년 기념 국제 심포지엄에 참가를 희망하는 개인 및 관련 관계자 는 4월 5일~6일, 양일간 그랜드 워커힐 호텔 에서 현장 등록을 통해 등록을 할 수 있으며, 그 밖에 대한 자세한 정보는 공식홈페이지 (https://sds2018.modoo.at/)를 통해 확인할 수 있다. 전체기사의견 (0) * 400자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte/최대 800byte)

* 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 전체기사의견 (0) 이희숙 기자의 다른기사 보기 ⓒ 남양주투데이(http://www.nyjtoday.com) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의