남양주시시립예술단이 오는 8일 오남체육문화센터에서 신춘음악회 대합창으로 봄을 알린다.



올해 2회를 맞는 남양주시립예술단 신춘음악회는 2018년 시립예술단 정규 첫 공연으로 남양주 시립예술단(시립합창단, 시립소년소녀합창단)과 남양주 윈드오케스트라가 함께하며 오페라 아리아와 가곡, 가요 등 다양한 장르의 프로그램으로 구성되어 남녀노소 모두 즐길 수 있다.



주요 프로그램은 남양주시립합창단의 뮤지컬 오페라의 유령 중‘The Phantom of opera’를 시작으로 카르멘 중‘투우사의 노래’, 홀로 아리랑, My Way, 무정한 마음, 시립소년소녀합창단의 아침의 노래, 기쁜 노래를 불러요, 다함께 노래를 부르자, 남양주윈드오케스트라의 오페라‘박쥐’서곡, Into The Storm 등으로 90분간 진행된다.



2018 남양주시립예술단 신춘음악회는 남양주티켓예매 사이트에서 예매가능하며 기타 문의사항은 남양주시 문화예술과(031-590-2475)로 문의 가능하다.