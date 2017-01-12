|
|
|
|
|
'BABY2+ µûº¹ÇÏ¿ì½º' È«º¸°ü °³°ü
|½ÅÈ¥ºÎºÎ. Ã»³â À§ÇÑ °æ±âµµÇü °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ...4°³Áö±¸ Ã»¾àµµ Á¢¼ö
|
|
|
|
½ÅÈ¥ºÎºÎ¿Í Ã»³âÀ» À§ÇÑ °æ±âµµÇü °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃÀ» ¹Ì¸® Ã¼ÇèÇÏ°í »ìÆìº¼ ¼ö ÀÖ´Â ‘BABY2+ µûº¹ÇÏ¿ì½º È«º¸°ü’ÀÌ °³°üÇß´Ù.
|
|
|
|
|
|¡ã °æ±âµµÇü °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ µûº¹ÇÏ¿ì½º È«º¸°ü ¿Ü°ü.
|
|
°æ±âµµ´Â 12ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã30ºÐ ³²°æÇÊ °æ±âµµÁö»ç, ±èÈ£°â µµÀÇÈ¸ ºÎÀÇÀå, ¿À¿Ï¼® µµÀÇ¿ø, ¼Û¼øÅÃ µµÀÇ¿ø, µµÅÂÈ£ ¼ö¿ø½Ã Á¦2ºÎ½ÃÀå, ÃÖ±Ý½Ä °æ±âµµ½Ã°ø»ç »çÀå µî 100¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ µûº¹ÇÏ¿ì½º È«º¸°ü °³°ü½ÄÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
È«º¸°üÀº µµ°¡ °æ±âµµ½Ã°ø»ç¿Í ÇÔ²² BABY2+ µûº¹ÇÏ¿ì½º¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í ¼ö¿ø ±¤±³, ¾È¾ç °ü¾ç, È¼º Áø¾È1․2 µî 4°³ Áö±¸ 291È£ÀÇ ÀÓ´ëÁÖÅÃ ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý Ã»¾àÁ¢¼ö¸¦ ÇÏ±â À§ÇØ °Ç¸³µÆ´Ù.
¼ö¿ø½Ã ¿µÅë±¸ ÀÌÀÇµ¿ µµÃ»»ç ÀÌÀüºÎÁö(262-1 ÀÏ¿ø) ³» 3,800§³ ´ëÁö¿¡ Áö»ó 2Ãþ, ¿¬¸éÀû 853§³ ±Ô¸ð·Î µé¾î¼± È«º¸°üÀº µûº¹ÇÏ¿ì½º¿¡ Á¶¼ºµÉ °øÀ¯°ø°£À» ¹Ì¸® Ã¼ÇèÇÏ°í »ç¾÷ÇöÈ² µî ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶¼ºµÆ´Ù.
Áö»ó 1ÃþÀº °øµ¿ÁÖ¹æ, °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ, ¾î¸°ÀÌ³îÀÌÅÍ µîÀÇ ÀÔÁÖ¹Î °øÀ¯½Ã¼³À» ¸¸µé¾î Á÷Á¢ Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇßÀ¸¸ç Àü¿ë¸éÀû 44§³ Å¸ÀÔÀÎ À°¾ÆÇü Åõ·ë ÁÖÅÃ ¸ðµ¨À» Àü½ÃÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ VR¿µ»ó°ú ¸ÖÆ¼½ºÅ©¸°À» ÅëÇØ BABY2+ µûº¹ÇÏ¿ì½ºÀÇ ÃßÁø¹è°æ°ú ÀúÃâ»ê´ëÃ¥ µî µµ °íÀ¯ÀÇ 3´ë ½ÃÃ¥, ¼³°è ÄÁ¼Á, »ç¾÷ÇöÈ² µîÀÇ Á¤º¸¸¦ ÇÑ ´«¿¡ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Áö»ó2Ãþ¿¡´Â °øµ¿ÁÖ¹æÀÇ ¸Ô°Å¸® Á¦°øÀ» À§ÇÑ °øµ¿ÅÔ¹çÀ» ¸¸µé¾î ¾ÆÀÌµéÀÇ Ã¼Çè±³À°°ú ÈÞ½Ä°ø°£À¸·Î ²Ù¸ì´Ù.
³²°æÇÊ °æ±âµµÁö»ç´Â “µûº¹ÇÏ¿ì½º´Â ÀúÃâ»ê ¹®Á¦ÀÇ ÇØ°áÃ¥ÀÎ ÁÖ°Åºñ¿ë °í¹ÎÀ» ÇØ¼ÒÇØ ÁÖ°Åºñ ºÎ´ãÀº ³·Ãß°í À°¾Æµµ °øÀ¯ÇÏ´Â °æ±âµµ °íÀ¯ÀÇ ½Å°³³ä ÀÓ´ëÁÖÅÃ”ÀÌ¶ó¸ç “½ÅÈ¥ºÎºÎ¿Í »çÈ¸ÃÊ³â»ý, ÁÖ°Å¾àÀÚ µî µûº¹ÇÏ¿ì½º ÀÔÁÖ¸¦ °èÈ¹ÇÏ´Â ¸ðµç µµ¹ÎÀÌ È«º¸°üÀ» ÅëÇØ À¯¿ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾ò¾î°¡±â ¹Ù¶õ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, µûº¹ÇÏ¿ì½º È«º¸°ü¿¡¼´Â ÀÌ³¯ºÎÅÍ 22ÀÏ±îÁö ¼ö¿ø ±¤±³ µî 4°³ Áö±¸ 291È£ÀÇ ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý Á¢¼ö¸¦ ¹Þ´Â´Ù. Á¢¼ö´Â ÇöÀå Á¢¼ö¿Í ¿ìÆíÁ¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÏ¸ç ´çÃ·ÀÚ ¹ßÇ¥´Â ¿À´Â 3¿ù 14ÀÏ ÀÖÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁýÀÎ¿ø ¹× ÀÔÁÖÀÚ°Ý µîÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº µûº¹ÇÏ¿ì½º(http://ddabokhouse.co.kr) È¨ÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý°ø°í¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
‘BABY 2+ µûº¹ÇÏ¿ì½º’´Â Ã»³âÃþÀÇ ÁÖ°Å¿Í °áÈ¥, ÀúÃâ»ê ±Øº¹À» µ½±â À§ÇØ °æ±âµµ°¡ ÃßÁø ÁßÀÎ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃÀÌ´Ù. µµ´Â ³»³â±îÁö µûº¹ÇÏ¿ì½º 1¸¸È£¸¦ Âø°øÇØ 2020³â Áß ÀÔÁÖ¸¦ ¸¶Ä¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¡ß‘°æÇèÇü’ µûº¹È«º¸°ü, ¾î¶»°Ô ±¸¼ºµÆ³ª
µûº¹È«º¸°üÀº ¾È³»¿Í »ó´ã µî ÀÏ¹æÇâÀ¸·Î Á¤º¸¸¦ Àü´ÞÇÏ°í °è¾à°ø°£ À§ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ ÀÏ¹Ý ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º°ú ´Þ¸® ¹æ¹®°´ÀÌ ÀÔÁÖ µÚÀÇ ½Ç»ýÈ°À» Á÷Á¢ Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ‘°æÇèÇü’ È«º¸°üÀÌ´Ù.
°øµ¿ÁÖ¹æ°ú °øµ¿°Å½Ç, °øµ¿ ¾î¸°ÀÌ ³îÀÌ°ø°£ µî ÀÔÁÖ¹Î °øÀ¯½Ã¼³À» ±×´ë·Î ÀçÇöÇß°í ¾ß¿Ü Å×¶ó½º¿¡ Á¶¼ºµÈ °øµ¿ÅÔ¹ç°ú ÈÞ°Ô°ø°£¿¡¼ ½¯ ¼öµµ ÀÖ´Ù. Áý¿¡¼ ¸ðµç »ýÈ°À» ÇÏ´Â ±âÁ¸ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ¹þ¾î³ª µµ¼°ü, Á¤¿ø, ¿ÀÇÂÅ°Ä£¿¡¼ ÀÔÁÖ¹Î°ú ¾î¿ì·¯Á® ´õ¿í ³Ð°Ô Áö³¾ ¼ö ÀÖ´Â Çõ½ÅÀû °ø°øÁÖÅÃ ‘BABY 2+ µûº¹ÇÏ¿ì½º È«º¸°ü’Àº ´©±¸¿¡°Ô³ª ¿·ÁÀÖ´Ù.
- ÀÔÁÖ¹Î °øÀ¯½Ã¼³ ÀçÇö, Çõ½ÅÀû °øµ¿ÁÖÅÃ ¹Ì¸® Ã¼Çè °¡´É
È«º¸°ü 1Ãþ<»çÁø2>¿¡´Â µûº¹ÇÏ¿ì½º¿¡ µé¾î¼³ ´ëºÎºÐÀÇ °øµ¿½Ã¼³ÀÌ Á¶¼ºµÅ ÀÖ´Ù. ÀÔ±¸¿¡ µé¾î¼ÀÚ¸¶ÀÚ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ¿ÀÇÂÅ°Ä£Àº Á¶¸®´ë¿Í ½ÌÅ©´ë, ÀÎ´ö¼Ç, ½ÄÅ¹ µîÀ» µûº¹ÇÏ¿ì½º¿¡ ¼³Ä¡ÇÒ ½Ç¹°°ú ¶È°°ÀÌ °®Ãè´Ù.
¿ÀÇÂÅ°Ä£Àº ÀºÀºÇÑ Á¶¸í°ú ´Ü¼øÇÑ µðÀÚÀÎÀÇ ¹«Ã¤»ö °¡±¸ µî ÃÖ½Å Æ®·»µå¸¦ Á¢¸ñÇÑ ‘ºê·±Ä¡Çü Ä«Æä’ ½ºÅ¸ÀÏ·Î, ¹Ù·Î ¿·¿¡ °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ¸¦ ¼³Ä¡ÇØ ½Ä»ç¿Í À°¾Æ°¡ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¾î¿ì·¯Áöµµ·Ï ÇÑ Á¡ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¸ÂÀºÆí¿¡´Â °øµ¿°Å½Ç°ú µµ¼°üÀÌ ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
ÃµÀå¿¡ ´êÀ» ¸¸Å ³ô°Ô ½×¾Æ¿Ã¸° ¿ø¸ñ Ã¥Àå°ú ³ÎÂïÇÑ °è´ÜÇü ½ºÅÄµå´Â Æí¾ÈÇÏ°í ¿©À¯·Ó°Ô µ¶¼¿Í ´ã¼Ò¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ´Ù.
¶Ç, ¾ÆÀÌµéÀÌ ¶Ù¾î³î ¼ö ÀÖ´Â ‘¾î¸°ÀÌ ³îÀÌÅÍ’¿¡´Â °í¹«°ø Ç®Àå°ú ¹Ì²ô·³Æ²ÀÌ ÀÖ°í, ¼ÒÆÄ¿¡ ±â´ë¾É¾Æ ÀâÁö¿Í ½Å¹®À» º¼ ¼ö ÀÖ´Â ‘ÆÄÆÄ·¸¾ ½ºÅ×ÀÌ¼Ç’ ³ª¶õÈ÷ À§Ä¡ÇØ À°¾Æ¿Í »ýÈ°À» º´ÇàÇÏ´Â ÇØ¹ýÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù.
2Ãþ¿¡´Â »óÃß, ²¢ÀÙ µî °øµ¿ÁÖ¹æÀÇ ¸Ô°Å¸®¸¦ Á÷Á¢ °¡²Ù°í ¾ÆÀÌµéÀÇ Ã¼Çè±³À°±îÁö °¡´ÉÇÏµµ·Ï Á¶¼ºµÈ ÅÔ¹ç°ú ¹Ù±ù °ø±â¸¦ ½ý¸ç ½¯ ¼ö ÀÖ´Â ÈÞ½Ä°ø°£ÀÌ ÀÖ´Ù.
¿Ü±¹¿¡¼³ª º¼ ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¾ß¿Ü¿ë ¹ÙºñÅ¥ÀåÀÌ °æ±âµµÇü °øµ¿ÁÖÅÃ°ú ¾î¿ì·¯Áø ¸ð½Àµµ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ ¸ÖÆ¼½ºÅ©¸°ÀÇ ÅÍÄ¡Çü ¸ð´ÏÅÍ¸¦ ÅëÇØ µûº¹ÇÏ¿ì½ºÀÇ ÃßÁø¹è°æ°ú ÀÔÁÖ´ë»ó, ÄÁ¼Á ¹× Æ¯Â¡, »ç¾÷ÇöÈ² µîÀ» ¿øÇÏ´Â Á¤º¸¸¸ °Ë»ö °¡´ÉÇÏ´Ù.
µûº¹ÇÏ¿ì½º È«º¸°üÀº °³°üÀÏºÎÅÍ 22ÀÏ±îÁö 11ÀÏ °£ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 5½Ã±îÁö ¹æ¹®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ÀüÃ¼±â»çÀÇ°ß(3)
| * 400ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte/ÃÖ´ë 800byte)
* ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
|
|
|
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿
|
|
|2017-01-12 18:20:42
|
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
|
|
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿
|
|
|2017-01-12 18:20:37
|
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
|
|
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹
|
|
|2017-01-12 18:20:06
|
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
|¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
¸í¼º±³È¸(±è»ïÈ¯) MSCH.OR.KR ¿¹¼ö´Ô ¹ÏÀ¸¼¼¿ä M S C H . O R . K R
|
|
|ÀüÃ¼±â»çÀÇ°ß(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|°æ±âµµÇü °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ µûº¹ÇÏ¿ì½º È«º¸°ü ¿Ü°ü.
|