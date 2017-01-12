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µµ½É ¼Ó Àü¿øÀÇ ºÐÀ§±â°¡ ¼û ½¬´Â ±¸¸®½Ã ¾ÆÃµµ¿¿¡¼ °ÅÁÖÇÏ´Ù Áö³ 2011³â 1¿ù 22ÀÏ Å¸°èÇÑ °í ¹Ú¿Ï¼ ÀÛ°¡ÀÇ »ýÀü ¹®ÇÐ»çÀû ¾÷ÀûÀ» Ãß¸ðÇÏ±â À§ÇØ 2012³âºÎÅÍ ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Â ÀÌ¹ø ³¶µ¶°ø¿¬Àº ¿ÃÇØ·Î 6È¸Â°¸¦ ¸Â´Â´Ù.
Ãß¸ð°ø¿¬Àº‘¹Ú¿Ï¼, ¹è¿ì°¡ ´Ù½Ã ÀÐ´Ù’¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¸Å³â »õ·Î¿î ÀÛÇ°°ú Æ¯»ö ÀÖ´Â ±¸¼ºÀ¸·Î ½Ã¹ÎµéÀÇ Å« È£ÀÀÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿©¼¸ ¹øÂ° °ø¿¬ÀÛÀÎ ¿ÃÇØÀÇ ÀÛÇ°Àº ¹Ú¿Ï¼ ÀÛ°¡ÀÇ ´ÜÆí¼Ò¼³‘È¯°¢ÀÇ ³ªºñ’°¡ ¹ÂÁöÄÃ Çü½ÄÀ¸·Î ¹«´ë¿¡ ¿Ã·Á Áú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
‘È¯°¢ÀÇ ³ªºñ’´Â È¥ÀÚ ¼¼ ¾ÆÀÌ¸¦ Èû°ã°Ô ±æ·¯³½ Ä¡¸Å³ë¸ðÀÇ ³»¹ÐÇÑ »óÃ³¸¦ ÀÌ¾ß±âÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀÛ°¡ÀÇ ±íÀº ¼ºÂû°ú Ä¡¹ÐÇÏ°í ³¯Ä«·Î¿î ½Ã¼±ÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ÀÛÇ°À¸·Î Æò°¡µÈ´Ù.
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Ãß¸ð³¶µ¶°ø¿¬Àº Àü¼® ¹«·á·Î ÁøÇàµÇ¸ç ÇöÀç ÀÎÃ¢µµ¼°ü ¾È³»µ¥½ºÅ©¿¡¼ ÃÊ´ë±ÇÀ» ¼±Âø¼ø ¹èºÎÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±âÅ¸ ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×Àº ÀÎÃ¢µµ¼°ü(031-550-8456)À¸·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³»¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
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|ÀüÃ¼±â»çÀÇ°ß(2)
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