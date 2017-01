홈 > 뉴스 > 문화·교육 (주)별품꽃, 흡연예방프로그램 성공적 진행 2017년 01월 12일 (목) 09:35:52 이희숙 기자 3mosam5@hanmail.net (주)별품꽃(대표 선남이)이 경기도교육청 주최 ‘2016년 학생참여 건강체험 프로그램’ 공모사업에 선정되어 2016년 12월과 2017년 1월 남양주 관내 5개 학교 학생들을 대상으로 체험형 흡연예방교육 프로그램을 성공적으로 진행했다.



‘친구야~! 꿈을 키우자’라는 슬로건 아래 ‘흡연예방과 생명존중의 만남’이라는 주제로 진행된 (주)별품꽃의 체험형 흡연예방교육은 단순한 흡연예방교육을 넘어 도구를 활용한 오감체험 교육과 생명존중교육을 병행하여 진행함으로써 교육의 효과성을 증대시켰다.



5개 학교 중에서 3개 학교(수동초등학교 송천 분교, 광동중학교, 마석초등학교)는 2016년 12월에 각 학교에서 체험형 도구 활용과 생명존중교육을 병행하여 진행했다.



또, 2개 학교(수동중학교, 차산초등학교)의 경우 참가 신청하여 선정된 학생들을 대상으로 (주)별품꽃 교육장에서 각각 2회기, 3회기 프로그램으로 진행했다.



특히, (주)별품꽃에서 진행된 프로그램의 경우, 사회혁신과 퍼실리테이션, 생명의 소중함을 강조한 임산부체험 역할극 등으로 진행해 학생과 학부모가 함께 참여하는 뜻 깊은 프로그램을 운영했다.



학교에서 진행된 교육을 참관한 중학교 교사 A씨는 “지금까지 볼 수 없었던 매우 의미 있는 흡연예방교육’이 되었다”고 교육구성을 평가했다.



한편, (주)별품꽃은 2016년 사회적기업가 육성사업에 선정되었으며, 2015년도에는 남양주시 소셜벤처 경진대회에서 최우수상을 수상한 전력을 가진 기업이다.



한편, (주)별품꽃은 2016년 사회적기업가 육성사업에 선정되었으며, 2015년도에는 남양주시 소셜벤처 경진대회에서 최우수상을 수상한 전력을 가진 기업이다.

별품꽃의 선남이 대표는 "기업의 소셜미션인 '청소년이 행복한 지역사회 만들기'를 위해 학교 내 청소년, 학교 밖 청소년을 대상으로, 그리고 지역사회 주민을 대상으로 흡연예방교육, 금연교육을 펼쳐나갈 것이며, 생명존중문화 확산, 가정의 순기능 강화 등을 위한 기업이 되도록 노력하겠다"고 포부를 밝혔다.

